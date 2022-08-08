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Edirne gündem haberleri: Edirne'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Edirne gündem haberleri: Edirne'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

Edirne gündem haberi | Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mektep Sokak'ta iki çocuğa bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen H.T. tutuklandı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Uzunköprü Edirne Güncel Haberler

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