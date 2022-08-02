Edirne gündem haberleri: Edirne'de bir miktar gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi - Haberler

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Edirne gündem haberleri: Edirne'de bir miktar gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

Edirne gündem haberleri: Edirne'de bir miktar gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

Edirne gündem haberine göre Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 11 şişe içki ve 23 paket sarma sigara ele geçirildi.

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Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 11 şişe içki ve 23 paket sarma sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Ö'nün iş yerinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 11 şişe içki, 23 paket sarma sigara ve av tüfeğiyle 4 fişek ele geçirildi.

Şüpheli C.Ö. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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