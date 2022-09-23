Edirne gündem haberleri: Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı makine parçası ele geçirildi
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Edirne haberi... Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 15 makine parçası ele geçirildi.
Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 15 makine parçası ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 15 makine parçası bulundu.
Olayla ilgili O.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel