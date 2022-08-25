Edirne gündem haberleri... Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu Güncel Haberler Edirne habere göre Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de, kısa süreli gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de, kısa süreli gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, yağış etkisini kaybetti. ŞU- Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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