Askeri bando Zafer Bayramı konseri verdi Güncel Haberler Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi. Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Saraçlar Caddesi'nde sahne alan askeri bando vatandaşlardan ilgi gördü. Askeri bando, Kuva-i Milliye, Ordu, Aslan Mehmetçik, Sakarya, Bu Bayrak, Buna Er Meydanı Derler, Vatan ve 5. Kolordu marşları ile Plevne ve Memleketim türkülerini seslendirdi Marşlara eşlik eden vatandaşlar konserin sonunda bandoyu alkışladı. Konseri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, vatandaşlar ve turistler izledi. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Saraçlar Caddesi Edirne Güncel Haberler

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