Edirne gündem haberleri: Edirne'de 26 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi Gelen Edirne haberine göre Edirne'de düzenlenen operasyonda 26 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Edirne'de düzenlenen operasyonda 26 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.İ'nin evinde arama yaptı. Aramada, 26 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkilere, mahkeme kararıyla el konuldu. Şüpheli A.İ. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı. Güncel AA / Gökhan Zobar Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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