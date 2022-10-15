Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne gündem haberleri | Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Edirne gündem haberleri | Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Gelen Edirne haberine göre Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de Çavuşbey Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta bir şüphelinin ikametinin çevresinde arama yaptı.

Aramada 6,47 gram esrar ve pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Aynı tarihte Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında 0,75 gram metamfetamin ve 0,67 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili C.Y. ve E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title