Edirne gündem haberleri | Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de uygulama sınavı yapılacak Güncel Haberler Edirne haberler: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de e-sınavı geçen öğrenciler, Edirne Gençlik Merkezince yapılacak uygulama sınavına katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de e-sınavı geçen öğrenciler, Edirne Gençlik Merkezince yapılacak uygulama sınavına katılacak. Edirne Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek uygulama sınavına ortaokul ve lise kategorisinde 414 öğrenci katılacak. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje kapsamında eğitim almak için öğrencilerin ter dökeceği sınav 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Sınavda başarılı olan 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisi eğitim almaya hak kazanacak. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar gençlik Türkiye Edirne Güncel Haberler

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