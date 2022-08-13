Edirne gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti Edinilen Edirne gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Oktay, vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne geçti. Şehitlikte dua eden Oktay, mezar başındaki şehit yakınlarıyla sohbet ederek taleplerini dinledi. Güncel AA / Kübra Kara Güncel Haberler

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