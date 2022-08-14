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Edirne gündem haberleri | AK Parti İl Başkanı İba, "Köy Köy Edirne" programı kapsamında merkeze bağlı köyleri ziyaret etti

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Edirne gündem haberleri | AK Parti İl Başkanı İba, 'Köy Köy Edirne' programı kapsamında merkeze bağlı köyleri ziyaret etti

Edirne gündem haberine göre AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Köy Köy Edirne" programı kapsamında merkeze bağlı köyleri ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Köy Köy Edirne" programı kapsamında merkeze bağlı köyleri ziyaret etti.

"Bu seferin kazananı Edirne olacak" sloganıyla düzenlenen program kapsamında Karakasım, Üyüklütatar, Doyran, Elçili ve Orhaniye köylerini ziyaret eden İba, köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

Köy sakinleri ile sohbet eden İba, hizmetlerin devam edeceğini ve gelecek dönem seçimlerinde kazananın Edirne olacağını belirtti.

Köylerin ihtiyaçlarını birinci ağızdan duymak istediklerini dile getiren İba, "Köy sakinlerimizin meramlarına, arzularına kulak verdik. Tüm çabalarımız hemşehrilerimiz için. Tüm köylerimize ulaşacak ve Edirne'mizin her bir köşesine erişene dek ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İba'ya il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

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