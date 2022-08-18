Son dakika haberi: Yanlarında cesetle Meriç'ten kurtarılan göçmenlerden Velid: Türk askeri olmasa ölürdük

YUNANİSTAN unsurları, ülkelerine kaçak geçen 108 göçmeni, tuttukları kamplarda aç ve susuz bırakıp, değerli eşyalarını alarak darbettikten sonra Meriç Nehri ortasına terk etti. Göçmenlerden 1'i yolda hayatını kaybederken, diğerlerini nehirden Türk askeri kurtardı. Suriyeli Velid Ömer, ölen kişinin 4 gün aç ve susuz bırakılıp, darbedildiğini belirterek, "Rahmetli olanı bize taşıttılar. Hapisteydik daha ölmemişti. Arabadan nehre getirince yolda öldü. Türk askeri olmasaydı biz de ölürdük" dedi.

Yunanistan unsurları, ülkelerine kaçak olarak geçen 108 göçmeni, 4 gün aç ve susuz bırakıp, üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını alarak, yanlarında erkek cesedi ile Meriç Nehri ortasına terk etti. Sınırda devriye görevi yürüten Türk askerleri, 108 göçmeni, yanlarındaki erkek cesedi ile nehirden alıp, yiyecek ve giyecek verdi. Göçmenler, tedavilerinin yapılması için hastanelere götürülürken, cansız beden ise otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.

Kaçak göçmenlerden Rıdvan Hüseyin Sadun da geçtiği Yunanistan'da 1 gün yürüdükten sonra askerlere yakalandığını belirterek, "Bizi yakalayınca durum bayağı kötüydü, hapse aldılar. Orada da adamlar vardı. 2-3 gün ne yemek yemişler ne su içmişler. Bir adam da var, orada 4 gün olmuştu. Yemeksiz, susuz kalmış. Orada sabahtan akşama kadar kaldım. Ondan sonra nehre aldılar bizi. Orada da nehrin ortasında ölü bir adam vardı" diye konuştu.