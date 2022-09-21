Edirne gündem haberi... Süloğlu'ndaki ceviz ormanı genişletiliyor Güncel Haberler Edinilen Edirne haberine göre Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Akardere köyündeki ceviz ormanının büyütüleceğini bildirdi. Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Akardere köyündeki ceviz ormanının büyütüleceğini bildirdi. Kaymakam Kaya, "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi" kapsamında ormanın mevcut alanının iki katına çıkarılması için çalışmalara başlandığını belirtti. Alanda incelemede bulunan Kaya, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve Akardere Muhtarı İlhan Sürgülü'den bilgi aldı. Kaymakam Kaya, köyde ceviz üretiminin artacağını belirterek, "Valimiz H. Kürşat Kırbıyık'ın destekleri ve himayelerinde Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi kapsamında ceviz ormanı alanımız yaklaşık iki katına çıkarılıyor. Köyümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Proje kapsamında yaklaşık 700 dönümlük araziye 9 bine yakın ceviz ağacı dikilmişti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Özgür Kaya Süloğlu Edirne Güncel Haberler

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