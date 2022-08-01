Edirne gündem haberi | Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor Edirne haberler... Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak faaliyet gösteren eski hastane binasında restorasyon sürüyor. Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak faaliyet gösteren eski hastane binasında restorasyon sürüyor. Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, geçmişe yolculuk yaptıran bir müzenin hazırlandığı belirtildi. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Keşan Belediyemizin vizyon projelerinden olan Keşan Kent Müzemizde restorasyon çalışmalarında sıra çatıda. Müzemiz bölge tarihimizin hazinesi, Keşan'ımızın hafızası olarak vatandaşlarımıza hizmet sunacak." Güncel AA / Cihan Demirci Çanakkale Keşan Güncel Haberler

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