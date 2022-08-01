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Edirne gündem haberi | Keşan'dan kısa kısa

Edirne gündem haberi | Keşan'dan kısa kısa

Edirne haberi... Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Helvacıoğlu, havuzda yüzen vatandaşlarla sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

Olimpik havuzun Keşan'ın en güzel mekanlarından olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Olimpik yüzme havuzumuz kısa zamanda şehrin en gözde mekanlarından biri oldu." dedi.

Helvacıoğlu'na ziyaretinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen eşlik etti.

Otogarda asfaltlama çalışması

Keşan otogarında asfaltlama çalışması yapılıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Asfaltlama çalışmasına katılan Helvacıoğlu, "Otogar esnafımızın bizden beklentisi büyük. Bu beklentiyi karşılamak için mesai saati gözetmeksizin çalışıyoruz. Şehrimizin misafir odası şehirlerarası otobüs terminalimiz Keşan'ımıza çok yakışacak." diye konuştu.

Helvacıoğlu'ndan ziyaretler

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Esnafı ve kahvehaneleri ziyaret eden Helvacıoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

İstek ve sıkıntıları dinleyen Helvacıoğlu, ilçe halkının her zaman yanında olduklarını kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Mustafa Helvacıoğlu Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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