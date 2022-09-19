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Edirne gündem haberi... Keşan'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan zanlı tutuklandı

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Edirne gündem haberi... Keşan'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan zanlı tutuklandı

Edirne haber... Keşan'da hırsızlık ve uyuşturucu satın almak suçlarından aranan zanlı tutuklandı.

Keşan'da hırsızlık ve uyuşturucu satın almak suçlarından aranan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Büyükcami Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri G.Ç'yi durdurdu.

Yapılan sorgulamada G.Ç'nin hırsızlık ve uyuşturucu satın almak suçlarından aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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