Edirne gündem haberi: Keşan'da güvenlik açısından tehdit oluşturan metruk bina yıkıldı Edirne gündem haberi | Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, güvenlik açısından tehdit oluşturan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, güvenlik açısından tehdit oluşturan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde yangın çıkan alanda bulunan evin belediye ekiplerince yıkıldığını belirtti. İlçe genelinde çalışmaların süreceğini dile getiren Helvacıoğlui şunları kaydetti: "Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binaları yıkarak güvenli alanlar haline getiriyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayet aldığımız metruk binaların yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını sürdüreceğiz." Güncel AA / Gökhan Zobar Mustafa Helvacıoğlu Keşan Güncel Haberler

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