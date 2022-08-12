Haber : Edirne gündem haberi | GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne gündem haberi | GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

 - Güncelleme:
Edirne gündem haberi | GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Edirne haberleri: Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'de bulunan gümrük kapılarında GTİ'nin yürüttüğü çalışma ve faaliyetler konusu görüşüldü.

Vali Kırbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek GTİ Genel Müdürü Gebeş'e çalışmalarında başarı diledi.

Gebeş'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kapıkule Gümrük ve Turizm İşletmeleri Bölge Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ???????da eşlik etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title