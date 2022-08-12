Edirne gündem haberi | GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti Edirne haberleri: Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti. Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'de bulunan gümrük kapılarında GTİ'nin yürüttüğü çalışma ve faaliyetler konusu görüşüldü. Vali Kırbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek GTİ Genel Müdürü Gebeş'e çalışmalarında başarı diledi. Gebeş'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kapıkule Gümrük ve Turizm İşletmeleri Bölge Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ???????da eşlik etti. Güncel AA / Gökhan Zobar Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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