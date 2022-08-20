Edirne gündem haberi: Edirne Valisi Kırbıyık, nitelikli turizme önem verilmesi gerektiğini belirtti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'de nitelikli turizme önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meriç Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, Edirne Turizm Master Planı, Edirne Tanıtım ve Geliştirme Stratejisi ve Yol Haritası sunumları gerçekleştirildi.

Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, stratejik planlamaya dair doğru tespitler yapılması gerektiğini söyledi.

Edirne'nin 81 vilayetin içerisinde sıradan bir konumda olmadığını belirten Kırbıyık, "Örneğin şehrin Kaleiçi dediğimiz bölgesi bir açık hava müzesi niteliğindedir. İl genelinde sahip olduğumuz 1300'ün üzerinde tescilli kültür varlığı var. Sadece şehir merkezimizde 400'ün üzerinde sivil mimari örneği eser var. Tabi çalışmaları iki ana başlık altında toplamak lazım, Edirne merkezi destinasyonu farklı bir destinasyon, Saros farklı bir destinasyondur. Öncelikleri farklıdır, yaklaşımlar farklıdır, hedef kitleler farklıdır." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Örneğin Beyazıt Külliyesi'ni farklı bir vilayete taşısak, tüm Türkiye o eseri o vilayetle tanır. Ama burada Selimiye var, Üç Şerefeli var, Eski Cami var Uzunköprü var, çarşılar var pazarlar var. Muhteşem bir eser ama Türkiye genelinde bir anket yapsak bilinirlik noktasında problem yaşarız. Bizim temel sorunumuz bu bolluğun aynı amaca hizmet etmesi ile ilgi problem yaşıyoruz.

Nitelikli turizme önem vermemiz lazım. Saros'a daha nitelikli turist gelsin, daha mutlu gönderelim onları, onlar da bize daha fazla katkı sunsun. Bizim yapacak çok işimizin olduğunun farkındayız. Şehrin potansiyelini kullanma noktasında atmamız gereken çok adım var. Bunların stratejik planlamasını yaparak doğru projelerle, sürdürülebilirliği olan projelerle çok başarılı işler ortaya koyarız diye değerlendiriyoruz."

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, TGA Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Kentsel Strateji Uzmanı Faruk Göksu, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Turizm işletmecileri, STK temsilcileri katıldı.