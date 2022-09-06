Edirne gündem haberi | Edirne Valisi Kırbıyık, kaymakamlarla değerlendirme toplantısında bir araya geldi Güncel Haberler Edirne gündem haberi | Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve yeni atanan kaymakamlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve yeni atanan kaymakamlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Valilikte Kırbıyık başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilçelerde yürütülen çalışmalar ve yatırımlar görüşüldü. Kırbıyık, yeni görevlerine başlayan kaymakamlara çalışmalarında başarı diledi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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