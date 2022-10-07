Edirne gündem haberi... Edirne'nin bozuk orman arazisindeki cevizde hasat başladı

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde, bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler, hasat edildi. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, üreticilerden tarımsal üretim projelerine başvurmalarını isteyerek, "Biz destek olmaya hazırız. Gayret onlardan olduğu sürece biz gerekli maddi kaynağı her zaman ortaya koyacağız. İlimizde bu tür ceviz bahçelerinin ya da benzer tarım ürünlerinin nasıl çeşitlendiğini yakın zamanda hep birlikte göreceğiz" dedi.

Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyündeki bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadına; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve köylüler katıldı. Orman İşletme Müdürü Ceylan, ceviz hasadı öncesi yaptığı konuşmada, 69 hektarlık arazinin 2014 yılında ağaçlandırıldığını belirterek, "Burada 2014 yılında arazi hazırlığı yapılarak aralık ayında 8 bin 800 adet ceviz fidanı dikilmiş. Burası yaklaşık 8 yıllık sahamız. 2019 yılında da köy muhtarlığımızın talebi üzerine yan tarafta biz kendimiz hazırlayarak ağaçlandırdık. 3 yıl bakımını yaparak muhtarlığımıza teslim ettik. Ancak muhtarlığımız bu sefer ceviz fidanlarını kendileri aldılar. Bundan sonra köylerde yapacağımız gelir getirici ağaçlandırmalarda özellikle fidanları vatandaşlarımızın almalarını talep ediyoruz. Almazlarsa biz alıyoruz. Kendileri alırlarsa biraz daha işin içerisine girmiş oluyorlar. Oraya da 2019 yılında 2 bin 500 adet ceviz fidanı diktik. Yine muhtarlığımız vatandaşlarımıza dağıttı. 2022 yılında da bozuk vasıflı alana köy tüzel kişiliği özel ağaçlandırma başvurusu yaptı. Yaklaşık 35 hektara da 5 bin 300 adet fidan dikilecek. 11 Kasım'a yetiştirmeyi düşünüyoruz ve etkinliğimizi burada yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel ağaçlandırma alanındaki ceviz ağaçlarında, hasada başlandı. Traktör ile yapılan hasattaki ilk cevizler, toplanarak makine ile yıkanarak Vali Kırbıyık ve katılımcılara da ikram edildi.