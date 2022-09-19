Edirne gündem haberi... Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pişkin, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rektör Tabakoğlu, üniversite bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve emekliye ayrılan Prof. Dr. Pişkin'e üniversiteye vermiş olduğu katkı ve hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir hayat diledi.

Prof. Dr. Pişkin de Trakya Üniversitesinin bir mensubu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, üniversite ile bağının her zaman devam edeceğini dile getirdi.

Ziyaret sonunda Tabakoğlu, günün anısına Pişkin'e hediye takdiminde bulundu.

"Tarihsel Çevrelerde Peyzaj Tasarımı Eğitimi" tamamlandı

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Tarihsel Çevrelerde Peyzaj Tasarımı Eğitimi tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından desteklenen, PEMDER (Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği) katkılarıyla ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün ev sahipliğinde "Tarihsel Çevrelerde Peyzaj Tasarımı Eğitimi" gerçekleştirildi.

Ankara, Akdeniz, Ege, Bartın, Işık, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Trakya üniversitelerinden öğretim üyelerinin eğitmen olarak katıldığı projede farklı üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümlerinde eğitim gören 20 öğrenci eğitim aldı.

Çalışma kapsamında Edirne Tarihi Kent Merkezi'nde belirlenen 4 bölgede öğrencilerin tarihi çevrelere uygun olarak planlama ve tasarım yapması istendi.

Öğretim elemanları eşliğinde proje çalışmalarını yürüten öğrencilere eğitim sürecinde çeşitli seminerler ve alan gezileri düzenlendi. 7 günlük eğitim sonunda ortaya çıkan peyzaj tasarım projeleri ve modellemelerinin sunumları ile proje eğitimi tamamlandı.