Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa Güncel Haberler Edirne haber... Süloğlu'ndaki Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara yönelik "KADES" ve "UYUMA" bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Süloğlu'ndaki Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara yönelik "KADES" ve "UYUMA" bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" kapsamında çalışmalar sürüyor. Kaymakamlık koordinesinde kurulan ekipler fabrika çalışanlarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi verdi. Eğitimlerde aile içi ve kadına yönelik şiddet konularında verilen bilgilerin yanı sıra bağımlılıkla mücadele konusunda da eğitim verildi. Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'ü ziyaret etti Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne atanan Faruk Yücegök'ü ziyaret etti. Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kentte planlama, proje ve yapım aşamasındaki sulama projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bayazıt, yeni görevinde Yücegök'a başarı diledi. Yücegök de Bayazıt'a teşekkür etti. Güncel AA / Gökhan Zobar Organize Sanayi Bölgesi Süloğlu Edirne KADES Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.