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Edirne gündem haberi: Edirne'den kısa kısa

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Edirne gündem haberi: Edirne'den kısa kısa

Edirne haber: Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Küçük Sanayi Sitesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Küçük Sanayi Sitesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi esnafının yol sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Çalışmalarımızla çevre il ve ilçelerden ve komşu ülkelerden gelen misafirlerimize ulaşım rahatlığı sunacağız. Sanayimizin yol sorunu bir daha konuşulmamak üzere ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Süloğlu Kaymakamı Kaya pazar yerini ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, pazarda incelemede bulundu, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Kaya, hayırlı alışverişler diledi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Mustafa Helvacıoğlu Keşan Güncel Haberler

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