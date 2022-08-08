Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa Edirne yerel gündem haberine göre Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Küpdere Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Küpdere Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Kaymakçı, kooperatifi ziyaret ederek girişimci kadınların ürün yetiştirdiği arazilerde incelemede bulundu. Girişimci kadınları tebrik eden Kaymakçı, kadınların ekonomiye katkı sağlamaları için her türlü maddi ve manevi desteği vereceklerini belirtti. Kaymakçı'ya ziyaretinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çoban eşlik etti. Süloğlu'nda yol yapım çalışmaları Süloğlu'na bağlı Yağcılı ve Domurcalı köyleri arasındaki yolun tadilatının tamamlandığı bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri iki köyü birbirine bağlayan yolda çalışma gerçekleştirdi. Yolun tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi. Güncel AA / Gökhan Zobar Süloğlu Meriç Güncel Haberler

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