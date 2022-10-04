Edirne gündem haberi | Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı Güncel Haberler Edirne haber... Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Meriç yolu istikametinde durdurdu. FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki meslekten ihraç edilen pratisyen hekim E.E, öğretmen İ.A. ve R.C. yakalandı. Otomobil sürücüsü Y.K. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Yunanistan Uzunköprü Edirne Güncel Haberler

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