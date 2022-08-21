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Edirne gündem haberi... Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Edirne gündem haberi... Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Gelen Edirne haberine göre Edirne'de motosikletli polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de motosikletli polis ekiplerince üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Devriye görevini yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ö.'yü Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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