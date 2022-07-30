Edirne gündem haberi | Edirne'de traktörle çarpışan tırın sürücüsü öldü Edirne haberine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, traktörle çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, traktörle çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. E.Ç'nin kullandığı 39 ABS 927 plakalı tır, ilçe girişinde M.A.'nın idaresindeki 22 AAE 021 plakalı traktörle çarpıştı. Tırda sıkışan E.Ç. itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.Ç'nin cenazesi Uzunköprü Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Güncel AA / Cihan Demirci Uzunköprü Edirne Güncel Haberler

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