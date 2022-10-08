Edirne gündem haberi: Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı Güncel Haberler Edirne haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.E. ile S.G. Rasim Ergene Caddesinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada F.E. yanında bulunan bıçakla S.G'yi yaraladı. Yaralı çevredeki vatandaşların yardımı ile Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli F.E, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Edirne Keşan Güncel Haberler

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