Edirne gündem haberi... Edirne'de sağanak yağış etkili oldu Güncel Haberler Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de sağanak yağış etkili oldu Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kısa süreli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de sağanak yağış etkili oldu EDİRNE - Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kısa süreli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde etkili olurken, yollarda ve caddelerde su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Edirne Eski Sanayi Bölgesi'nde ve İstasyon Mahallesinde bulunan caddelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı Edirne su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne gündem haberi... Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.