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Edirne gündem haberi... Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

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Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de sağanak yağış etkili oldu Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kısa süreli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kısa süreli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde etkili olurken, yollarda ve caddelerde su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Edirne Eski Sanayi Bölgesi'nde ve İstasyon Mahallesinde bulunan caddelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

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