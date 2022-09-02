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Edirne gündem haberi | Edirne'de sağanak etkili oldu

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Edirne gündem haberi | Edirne'de sağanak etkili oldu

Gelen Edirne haberine göre Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı.

Kısa sürede etkisi gösteren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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