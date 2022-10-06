Edirne gündem haberi... Edirne'de otomobilde 60 sikke ele geçirildi
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Edirne gündem haberi... Edirne'de bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi girişinde durumundan şüphelenilen otomobili durdurdu.
Yapılan aramada farklı kültür ve dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 60 sikke bulundu.
Sürücü L.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel