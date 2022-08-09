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Edirne gündem haberi | Edirne'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

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Edirne gündem haberi | Edirne'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Edirne gündem haberi... Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, orman bölgesine sıçramadan söndürüldü.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, orman bölgesine sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Meriç Nehri yakınları Bosnaköy civarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, otluk alanda bulunan tahta ve lastiklerin de yanmasıyla kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle otluk alandaki metruk bir bina zarar gördü.

Çevredeki bir evin bahçesine yaklaşan alevler ekiplerin müdahalesiyle önlendi.

Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Meriç Nehri Edirne Güncel Haberler

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