Edirne gündem haberi... Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Edirne haberleri: Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Z.K'nin iş yerinde arama yaptı. İş yerinde 120 bin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 7 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 kilogram tütün, 145 şişe elektronik sigara sıvısı ve 12 bin 970 vücut geliştirme hapı ele geçirildi. Şüpheli M.Z.K, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Balcı Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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