Edirne gündem haberi | Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi Güncel Haberler Edirne haber... Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.B'nin otomobilini durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 150 gözlük, 8 şişe içkiyle fatura ve belgesi bulunmayan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheli M.B. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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