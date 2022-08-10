Edirne gündem haberi: Edirne'de erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi

Edirne'de köylerde yaşayan erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, Edirne Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, Değirmenyeni ve Avarız köylerini ziyaret etti.

Ekipler kahvehanelerdeki erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde kadına yönelik şiddette sıfır tolerans ilkesi kapsamında Türkiye genelinde farkındalık yaratmak için 5 milyon erkeğe ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirilen kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısında Edirne için bu hedefin 20 bin olarak tespit edildiğini belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"20 bin erkeğe farkındalık eğitimi verilinceye kadar çalışmalarımız köylerde, mahallelerde, pazar yerlerinde, semtlerde, kafeteryalarda, kahvehanelerde devam edecek. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 20 bin erkeğe ulaşıncaya kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bilgilendirme yaptığımız yerlerde ekiplerimiz broşürler dağıtıyor."