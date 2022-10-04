Edirne gündem haberi | Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ve otomobilinde uyuşturucu ele geçen şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Edirne haberi... Edirne'de, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 131 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli O.K, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Edirne Güncel Haberler

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