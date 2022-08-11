Edirne gündem haberi: Edirne'de bir miktar metamfetamin ele geçirildi Edirne gündem haberine göre Edirne'de motosikletli polis timlerince 3,32 gram metamfetamin ele geçirildi. Edirne'de motosikletli polis timlerince 3,32 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin kontrollerini sürdürürken durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 3,32 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel AA / Gökhan Zobar Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne gündem haberi: Edirne'de bir miktar metamfetamin ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.