Edirne gündem haberi: Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Çavuşbey Mahallesi Güllübahçe Sokak'ta devriye görevi yapan polis ve bekçiler, bir kişinin uyuduğu, kapı ve pencereleri açık evde, çevreye uyuşturucu saçılmış olduğunu gördü. Alınan izinle evde yapılan aramada 3 kilo 178 gram esrar, 165 gram likit esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Z.K. gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Balcı Güllübahçe Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne gündem haberi: Edirne'de bir evde 3 kilo 178 gram esrar ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.