Edirne gündem haberi | Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi Edirne yerel gündem haberine göre Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.S'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Aramada 1 kilo 200 gram esrar ve 333 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüpheli A.S. gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Balcı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne gündem haberi | Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.