Edirne gündem haberi | Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Edirne gündem haberi | Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Edirne gündem haberi | Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Edirne yerel gündem haberine göre Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.S'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada 1 kilo 200 gram esrar ve 333 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Şüpheli A.S. gözaltına alındı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler

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