Edirne gündem haberi | Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Edirne yerel gündem haberine göre Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
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Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.S'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada 1 kilo 200 gram esrar ve 333 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Şüpheli A.S. gözaltına alındı.
AA / Gökhan Balcı - Güncel