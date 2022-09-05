Edirne gündem haberi: Edirne'de bir çiftçi merakla çıktığı yolda aloe vera üreticisi oldu

Edirne haberine göre Anavatanı Afrika olan sıcak iklim bitkisi aloe vera Edirne'de de üretilmeye başlandı.

Anavatanı Afrika olan sıcak iklim bitkisi aloe vera Edirne'de de üretilmeye başlandı.

Kozmetik, ilaç, giyim, içecek gibi birçok alanda kullanılan aloe vera bitkisinin üretim alanları her geçen gün artıyor. Yılda 4 defa hasat edilen bitkinin ise 400 çeşidi bulunuyor.

Üretim alanı her geçen gün artan bitkinin üretimine Sazlıdere köyünde yaşayan Neşet Çapan da katıldı.

Evinde saksıdaki aloe vera bitkisini merak eden Çapan, bitkinin üretimiyle ilgili araştırma yapmaya ve ardından sera kurarak üretime başladı.

-Yılda 4 kez hasat ediliyor

Çapan, AA muhabirine evinde küçük saksıdaki bir bitkiden yola çıkarak 2 yıl önce serada yetiştirmeye başladığını söyledi.

Yaklaşık 250 metrekare alanda yetiştirdiği bitkinin 4 kez hasadını yaptığını ifade eden Çapan, şunları kaydetti:

"Merakla yola çıkarak bu aloe vera bitkisi ne işe yarar diye araştırmaya başladık. Aloe vera bitkisi ülkemizde kozmetik, gıda, eczacılık ve son zamanlar tekstil sektöründe kullanılmaya başlandı. 2018 yılında Antalya'da üretildiğini görünce Trakya'da biz bu bitkiyi yetiştirebileceğimizi gördük. Kendi imkanlarımızla seramızı oluşturduk ve bitkimizi yetiştirmeye başladık.

Her hasatta bir bitkiden 4 ila 5 yaprak arası alınabiliyor. Bitki sera koşullarında Trakya'da iklim koşullarına uyum sağlayabildi. 500 ile 700 kilogram arasında jel elde edilebiliyor. Bitki jellerinde kilogram fiyatları 500-600 lira arasında değişiyor."

Üretimi ailesiyle birlikte gerçekleştiren Çapan, jellerden kozmetik üretimiyle piyasada yer almayı hedeflediğini kaydetti.