Edirne gündem haberi... Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne haberleri... Edirne'nin Keşan ilçesinde, hırsızlık suçundan aranması olan zanlı tutuklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde, hırsızlık suçundan aranması olan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri N.U.K'yi durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında N.U.K'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı Edirne'de, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Ş'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Edirne Keşan Güncel Haberler

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