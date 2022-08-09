Edirne gündem haberi... Edirne'de asayiş Gelen Edirne haberine göre Uzunköprü ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı. Uzunköprü ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı. Atatürk Mahallesi'nde yaşayan M.T. aracını evinin önüne park etti. Bir süre sonra buraya gelen araç sahibi motosikletini yerinde bulamadı. M.T. aracının bulunması için polise başvurdu. Üzerinde uyuşturucu yakalandı Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı. Ekipler V.S'nin üzerinde 1,57 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili V.S. gözaltına alındı. Evden ziynet eşyaları çalındı Edirne'de bir kişinin evinden ziynet eşyası çalındı. Yancıkçışahin Mahallesi'nde yaşayan S.K. evindeki 100 gram ağırlığındaki ziynet eşyasını yerinde bulamadı. S.K. polise şikayette bulundu. Güncel AA / Cihan Demirci Uzunköprü Tragger Edirne Güncel Haberler

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