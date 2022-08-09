Haber : Edirne gündem haberi... Edirne'de asayiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne gündem haberi... Edirne'de asayiş

 - Güncelleme:
Edirne gündem haberi... Edirne'de asayiş

Gelen Edirne haberine göre Uzunköprü ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı.

Uzunköprü ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan M.T. aracını evinin önüne park etti. Bir süre sonra buraya gelen araç sahibi motosikletini yerinde bulamadı.

M.T. aracının bulunması için polise başvurdu.

Üzerinde uyuşturucu yakalandı

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Ekipler V.S'nin üzerinde 1,57 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili V.S. gözaltına alındı.

Evden ziynet eşyaları çalındı

Edirne'de bir kişinin evinden ziynet eşyası çalındı.

Yancıkçışahin Mahallesi'nde yaşayan S.K. evindeki 100 gram ağırlığındaki ziynet eşyasını yerinde bulamadı.

S.K. polise şikayette bulundu.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Uzunköprü Tragger Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title