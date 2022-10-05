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Edirne gündem haberi... Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

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Edirne gündem haberi... Edirne'de 16 bin 385 elektronik sigara ele geçirildi

Edirne gündem haberine göre Edirne'de bir tırda gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 270 bin sigara kağıdı ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Edirne'de bir tırda gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 270 bin sigara kağıdı ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri yaptıkları çalışma sonucu E.E'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin yaprak sigara kağıdı, 30 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 2 bin gözlük ele geçirildi.

Sürücü E.E, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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