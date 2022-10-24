Edirne gündem haberi... AK Parti Edirne İl Başkanı İba, çevreyi kirleten firmayı denetlemediği iddiasıyla belediyeyi eleştirdi Açıklaması

Edirne gündem haberine göre AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, atık sularını arıtmadan Hasanağa Deresi'ne saldığı ve çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen firmanın denetlenmediğini iddia ederek Edirne Belediyesini eleştirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, atık sularını arıtmadan Hasanağa Deresi'ne saldığı ve çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen firmanın denetlenmediğini iddia ederek Edirne Belediyesini eleştirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, dereye atık suyunu bırakan işletmeye 657 bin 638 lira idari para cezası uygulandığını anımsattı.

Firmanın denetiminin Edirne Belediyesine ait olduğunu ifade eden İba, dereye katı atık bertaraf tesislerinden arıtmadan salınan sudan kaynaklı canlı ölümlerinin yaşandığını belirtti.

Görevini yerine getirmediği yönünde Edirne Belediyesine ithamda bulunan İba, "Daha önce de bu olayların yaşanmasına rağmen belediye herhangi bir önlem almamış. Bu mudur Edirne Belediyesinin çevre bilinci, bu mudur ekosisteme uyum, bu mudur doğal yaşama saygı? Edirne Belediyesinin çöp tesisinden bırakılan atık su, doğayı katlederken bu mudur belediyecilik?" diye sordu.

Balık ölümleri görülmüştü

20 Ekim'de Hasanağa Deresi'ne atık suların karışarak derenin renginin değiştiği ve balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmış, inceleme sonucunda katı atık depolama sahasındaki atık suların kontrolsüz bir şekilde arıtılmadan dereye karıştığı tespit edilmişti.

Firmaya, İl Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, atık suların arıtılmadan dereye verilmesi nedeniyle 657 bin 638 lira idari para cezası uygulanarak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.