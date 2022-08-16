Edirne gündem: Gurbetçiler dönüş yolunda Edirne'nin çarşılarını canlandırdı

Yıllık izinlerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere dönmeye başlayan gurbetçiler, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de ekonomik hareketlilik oluşturdu.

Yaz aylarında sıla hasretini gidermek için memleketlerine gelen gurbetçilerden izinlerini tamamlayanlar dönüş yoluna geçti.

Karayoluyla dönüşü tercih eden gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı ve diğer kapılardan çıkış yapıyor. Gurbetçiler, ana vatandan ayrılmadan önce Edirne'de mola verip alışveriş yapıyor.

Kentin tarihi ve turistik noktalarını gezip yöresel yiyeceklerini tadan gurbetçiler, alışverişlerini yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılıyor.

"Son tedariklerini şehrimizden yaparak yola çıkıyorlar"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine, Edirne'nin Avrupa'ya açılan son nokta olduğunu söyledi.

İzinlerini tamamlayan gurbetçilerin dönüş yolcuğunun sürdüğünü anlatan Zıpkınkurt, "Gurbetçilerimiz Edirne'de son istirahatlerini yapıyorlar. Edirne'de konaklayıp yolculuk öncesi dinleniyorlar ve son tedariklerini şehrimizden yaparak yola çıkıyorlar. Bu durum şehir ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor." dedi.

Zıpkınkurt, kentteki hareketliliğin iş dünyasını ve esnafı mutlu ettiğini belirtti.

Salgın nedeniyle geçen yıllarda azalan gurbetçi sayısının özellikle bu yıl çok arttığına işaret eden Zıpkınkurt, "İş dünyamız, esnafımız bu hareketlilikten ciddi anlamda gelir elde ediyor. Pandemiden dolayı oluşan açığı geçen yıl ve bu yıl kapattılar. Ciddi bir araç trafiği var, dolayısıyla şehrimizdeki konaklama sayılarında da artış oldu. Bu da bizi memnun ediyor. Kurumlar olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Esnafımızı bilgilendiriyoruz, gerek hijyen gerekse fiyat tarifeleri konusunda ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalar olumlu yansıyor." ifadelerini kullandı.

"Edirne ekonomisine katkıları var"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise gurbetçi yoğunluğunun kent esnafının yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Gurbetçilerin Türkiye'den ayrılmadan önce kentin turistik yerlerini gezdiğini belirten Dinar, Edirne'nin yöresel lezzetlerinin de ilgi gördüğünü anlattı.

Bereketli günler yaşadıklarını dile getiren Dinar, şunları söyledi:

"Gurbetçilerimiz geliş dönemlerinde nasıl otellerde konaklayıp, çarşılarda gezip alışveriş yaptıysa dönüş döneminde de Edirne'ye uğruyorlar. Edirne'de otellerde son istirahatlerini yapıp, çarşıya pazara çıkıp son eksiklerini tamamladıktan sonra Türkiye'den ayrılıyorlar. Edirne ekonomisine katkıları var." diye konuştu.

Esnaf Nejat Yavuz da Edirne'nin sınır kenti olmasının avantajlı olduğunu ifade etti.

Gurbetçilerin kenti hareketlendirdiğini belirten Yavuz, yoğunluktan memnun olduklarını kaydetti.