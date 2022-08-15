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Edirne gündem: Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne gündem: Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne yerel gündem haberine göre Edirne Otogarı'nda polis ekiplerinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği zanlı tutuklandı.

Edirne Otogarı'nda polis ekiplerinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda durumundan şüphelendikleri H.E'yi durdurdu.

H.E'nin üst aramasında 71,56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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