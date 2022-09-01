Edirne gündem: Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Zabıta Haftası'nı kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürü Mustafa Zogo beraberindeki memurlarla Gürkan'ı ziyaret etti.

Zabıta personeli ile birlikte pasta kesen Gürkan, zabıtanın vatandaşların sağlığını, güvenliği ve huzurunu sağlamak için canla başla görev yaptığını belirtti.

Gürkan, teşkilatın belediye ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğüne dikkat çekerek, "Zabıtalar, belediyelerin halka yansıyan yüzü, belediyelerin halkla doğrudan temasıdır. Zabıta teşkilatı ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerde vatandaşın esenliği için düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası kentsel yaşama katkı sağlayan önemli bir birimdir." ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Liseler Geçiş Sitemi ( Lgs ) sınavında başarı gösteren öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Sevgili, sınavda başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı dileyen Sevgili, öğrencilere belge ve hediye verdi.

Kaymakamımız Ömer SEVGİLİ, LGS sınavında başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdi.

İl Başkanı Tütüncü adli yılın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, adli yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tütüncü, mesajında adaletin toplum hayatının, insan mutluluğu ve huzurunun vazgeçilmez bir koşulu olduğunu belirtti.

Hukukun egemen olduğu bir adli yıl dileyen Tütüncü, şunları kaydetti:

"Demokrasimize, Cumhuriyetimize, vatanımıza ve milletimize, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin ulusal ve üniter yapısına zarar getirmeden ve hiçbir kimlik ve etnisite sorununa düşmeden her zaman olduğu gibi eşit ve kardeşçe değerlerimize ve inançlarımıza sahip çıkarak daha aydınlık yarınlara doğru yürümek yüce milletimizin hem sorumluluğu ve hem de hakkıdır.

Hukukun üstünlüğü ilkesiyle görevini yerine getiren hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm adli personelin yeni adli yılını kutluyor ve eşitlikçi, adaletli bir yargı sisteminin hüküm süreceği bir yıl diliyorum."

"Ayçiçeği fiyatında girdi maliyetleri dikkate alınmalı"

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı, hasadı süren ayçiçeğinde girdi maliyetleri dikkate alınarak fiyat belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Bakkalcı, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ülke genelinde 2 milyon 800 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

Ayçiçeğinde girdi maliyetlerinin göz önüne alınarak taban fiyatın belirlenmesi gerektiğini dile getiren Bakkalcı, çiftçinin tüccarın vereceği fiyata bakılmadan ürününü değerinde satmasının yolu açılması gerektiğini vurguladı.

"30 Ağustos Futbol Turnuvası"

Keşan Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, semt sahalarında gerçekleştirilen futbol kurslarında eğitim alan kursiyerlerin katıldığı turnuvada ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı takdim etti.

Turnuvada 2009-2011 yaş kategorisinde birinciliği Aşağı Zaferiye Mahallesi A Takımı, ikinciliği Yenimescit Mahallesi Takımı, üçüncülüğü de Aşağı Zaferiye Mahallesi B Takımı elde etti.

2006-2008 yaş kategorisinde ise Büyük Cami Mahallesi Semt Sahası Takımı birinci, Yeni Mahalle Takımı ikinci, İzzetiye Mahallesi Takımı da üçüncü oldu.