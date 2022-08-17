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Edirne gündem: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne gündem: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne haberleri: Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Y'nin İstasyon Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 23,48 gram esrar, 7,35 gram metamfetamin, 0,83 gram eroin, 6,64 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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