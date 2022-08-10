Edirne gündem: Edirne'de Sosyal Konut Projeleri uygulama toplantısı yapıldı

Edirne'de, Sosyal Konut Projeleri Uygulama Toplantısı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleşti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ Sosyal Konut Projesi 2022 ile 81 ilde dar gelirli, emekli, yeni evlenecek çift, şehit ve gazi yakınları gibi öncelikli grupların maliyetine ev sahibi olabileceği proje kapsamında, konut yapımı için hazine arazileri de tahsis edilebilecek.

Proje ile ilgili düzenlenen toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk'ün sunumunun ardından kentte yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kırbıyık, toplantıda yaptığı değerlendirmede, süreç içerisinde Edirne'nin bu çalışmadan en yüksek seviyede faydalanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, belediye ve yetkili kuruluşların ortak bir çalışma yapmasının faydalı olacağını söyledi.

Edirne'nin tarih ve kültürel varlıklarının fazla olduğunu belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Şehrin bu hüviyetinden kaynaklı olarak yapı stoğunda eskimeler de oluşmaktadır. Bu çalışmalar şehrimiz açısında bir fırsat olarak görülmelidir. Dolayısıyla burada gerek belediyelerin mülkiyetindeki arazilerin gerekse hazine arazilerinin bilgilerinin toplanmasının ve değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda ilimiz genelinde yapılabilecek çalışmalar için alan planlamalarımızı bu toplantı ile yapmış oluyoruz."

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.