Edirne gündem: Edirne'de son bir haftada 21 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne haberleri... EDİRNE'de, son bir haftada jandarma, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 15 FETÖ/PDY, 5 PKK ve 1 DEAŞ'lı olmak üzere toplam 21 terör örgütü şüphelisini yakaladı.

EDİRNE'de, son bir haftada jandarma, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 15 FETÖ/PDY, 5 PKK ve 1 DEAŞ'lı olmak üzere toplam 21 terör örgütü şüphelisini yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada yürütülen terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 15 FETÖ/PDY, 5 PKK ve 1 DEAŞ'lı olmak üzere 21 terör örgütü şüphelisinin yakalandığı kaydedildi.Öte yandan jandarma ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11'i yabancı uyruklu, 25 kişinin ve askeri suçlardan aranan 23 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi.